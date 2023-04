Bus in fiamme a Roma: paura a Montesacro (FOTO)

Ancora un autobus in fiamme a Roma. Dopo alcune settimane di tregua, nella serata di oggi, mercoledì 19 aprile, un bus Atac della linea 90 è andato improvvisamente a fuoco mentre attraversava piazza Monte Baldo, a Monte Sacro, a poca distanza dalla sede del III Municipio.

Le fiamme sono divampate sul retro del mezzo pubblico, nel vano motore. L’autista, accorgendosi del rogo, si è fermato immediatamente, evitando problemi ai passeggeri.

Colonna di fumo e problemi alla circolazione

Sul posto sono intervenuti, su richiesta dello stesso autista, i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, che hanno tempestivamente spento le fiamme. Una colonna di fumo nel frattempo aveva avvolto la zona, rendendo difficoltosa la circolazione. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, giunti sul posto, hanno chiuso la strada in direzione piazza Sempione per agevolare le operazioni di spegnimento dell’incendio e per la messa in sicurezza del mezzo. Disagi per la circolazione stradale, con aumento del traffico nelle strade limitrofe a causa della chiusura di Piazza Monte Baldo per il tempo necessario alle operazioni dei vigili del fuoco.

Erano ormai tre mesi che a Roma non si registravano incendi sui mezzi pubblici: gli ultimi erano stati a gennaio e dicembre, quando nel giro di dieci giorni erano andati a fuoco ben 4 bus. L’ultimo il 14 gennaio 2023, nella notte tra venerdì e sabato. A prendere fuoco un bus Atac della linea notturna. Una volta accortosi di quanto stava accadendo, il conducente ha fermato la corsa facendo scendere tutti i passeggeri a bordo. Prima di quello, 3 incendi in soli 10 giorni, andando a ritroso dal 9 dicembre del 2022. Si trattava di un autobus di Roma Tpl andato completamente a fuoco alle 6,15 in viale della Serenissima, all’incrocio con viale della Venezia Giulia. Il 30 novembre, invece, era andato distrutto da un incendio un altro bus di Roma Tpl, stavolta in via di Valleranello. Il terzo incendio era avvenuto il 1° dicembre: si trattava di un bus Atac, andato a fuoco in via Monti di Pietralata.