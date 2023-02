Roma, incidente tra due bus Atac: è il secondo in meno di 24 ore (VIDEO)

Ancora un incidente tra due autobus Atac a Roma. A scontrarsi questa volta sono stati due bus al capolinea di piazza Annibaliano, nel quartiere Trieste. È accaduto nella serata di oggi, 4 febbraio. Uno dei due mezzi – da quanto appare dal video inviato da due testimoni alla pagina social Welcome to Favelas – ha preso l’altro strisciandolo lateralmente e frantumando un vetro, che è “esploso” al contatto tra i due bus.

L’incidente

Da quanto si vede, l’autobus della linea 544, che da Annibaliano porta fino al Parco di Centocelle, è fermo al capolinea. L’altro bus gli passa a fianco, sulla sua sinistra. Ma l’autista evidentemente prende male le misure e struscia la fiancata del collega. Lo specchietto retrovisore anteriore della linea 544, poi, si va a incastrare nella vetrata passeggeri posteriore del bus che ha provocato l’incidente, andando in mille pezzi. Il vetro schizza all’interno del mezzo Atac, che fortunatamente in quel momento è vuoto. L’autista continua a camminare, lentamente, e si sente il rumore delle lamiere e dei vetri infranti. Ovviamente il mezzo dovrà essere portato in riparazione e sarà fuori servizio per il tempo necessario.

Lo scontro tra due bus un giorno fa

Appena un giorno fa, 3 febbraio, altri due bus delle linee Atac si erano scontrati. Ad essere coinvolti due mezzi delle linee 32 e 69, in viale Angelico all’altezza del civico 93, in zona Prati. Uno dei due bus ha tamponato l’altro e, nel violento urto, l’autista del mezzo che provocato l’incidente è rimasto incastrato tra le lamiere, mentre tre passeggeri sono rimasti feriti. I passeggeri sono stati ricoverati in codice giallo, l’autista in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le autoambulanze e gli agenti della polizia di stato, che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso. Le cause che hanno provocato l’incidente sono ancora da chiarire.