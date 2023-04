Cade in una buca di 3 metri: cane salvato dai vigili del fuoco

Stava scorrazzando nel prato accanto al suo padrone, per la passeggiata quotidiana, quando all’improvviso è precipitato. Una buca, nascosta tra l’erba, è stata una trappola per il Golden Retriever. È successo nella serata di ieri, 12 aprile, a Roma, in zona Aurelio Boccea, in via Tricerro, all’altezza del civico 99. La buca, profonda oltre tre metri, non ha consentito al padrone di recuperare il cane, che ha cominciato ad abbaiare disperato.

Il salvataggio

L’uomo ha quindi chiesto aiuto e sul posto, alle ore 20:00, sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra 4/A. I pompieri si sono calati nella buca e hanno recuperato il Golden Retriever. Il cane è stato poi riaffidato al suo padrone in buone condizioni di salute, pronto per nuove avventure. Non è certo la prima volta che animali vengono salvati dalle forze dell’ordine, come il cagnolino, che, la scorsa settimana, approfittando di un momento di distrazione della sua padroncina, si era dato alla ‘fuga’ ed era stato ritrovato a Ladispoli nei pressi della stazione ferroviaria qualche ora dopo, per la gioia della proprietaria. Quasi un “miracolo”, invece, quello messo in atto dalla Polizia Stradale di Terracina il 21 marzo, quando gli agenti hanno salvato nove cuccioli di cane sulla via Pontina in direzione di Latina, dopo che qualche persona, di cui ancora non si conosce l’identità, li aveva abbandonati sul ciglio della strada dentro un cartone.

I cagnolini, 9 cuccioli di meticci molossoidi, sono stati notati dagli agenti all’altezza del km.78 della Pontina sul ciglio della strada. I poliziotti, dopo aver bloccato il traffico per precauzione, sono scesi dalla volante e hanno messo in sicurezza i cuccioli, molto spaventati, per poi rifocillarli con acqua e pezzettini di pane. Ma non solo: uno dei poliziotti ha anche adottato un cagnolino.