Calcio, lieve ischemia per Zeman: l’ex allenatore di Roma e Lazio ricoverato a Pescara

Zdenek Zeman è stato ricoverato a Pescara in seguito a un malore che si è rivelato essere una lieve ischemia transitoria. Le condizioni del 76enne tecnico boemo, ha fatto sapere il suo club, la Delfino Pescara 1936, “sono al momento buone e stabili, ma dovra’ assentarsi per qualche giorno per ulteriori accertamenti del caso”. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

Zdenek Zeman colto da una lieve ischemia transitoria

L’ex allenatore di Foggia, Roma e Lazio si è sentito male prima della consueta seduta di allenamento della squadra, attualmente terza nel girone B di Serie C, ed è stato portato alla clinica Pierangeli della città abruzzese. Zeman non sarà quindi in panchina domani sera nella sfida contro di Coppa Italia contro il Catania (ore 20.45) e potrebbe saltare anche la trasferta di campionato di domenica ad Ancona.

Squadre allenate

La sua carriera di allenatore è costellata di tantissime esperienze alcune delle quali ripetute più volte nel tempo come visto. Tra le società più “amate” dal mister la Roma, il Foggia e il Pescara ma si è seduto sulla panchina anche del Napoli, della Salernitana, del Cagliari, del Palermo e del Messina.

La vita privata

In Sicilia Zeman ha conosciuto Chiara Perricone, una nuotatrice che è diventata poi sua moglie. La coppia ha avuto due figli: Karel, che ha intrapreso come il papà la carriera da allenatore, e Andrea. Qualche curiosità. L’allenatore ha ispirato Antonello Venditti nel 1999 che ha scritto La coscienza di Zeman inserita nell’album Goodbye Novecento. Nel 2009 è uscito anche un documentario chiamato Zemanlandia.