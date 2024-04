Campione di Wing Foil perde l’attrezzatura in un incendio: “Aiutatemi a costruirne una nuova”

Il giovane sportivo ha perso tutto l’equipaggiamento per gareggiare lo scorso 28 marzo e, a causa di gravi problemi economici, chiede aiuto con una raccolta fondi.

L’attrezzatura da Wing Foil di Leonardo Giovannelli, che lo scorso anno si è laureato campione italiano Under-19 di questa disciplina, è andata distrutta a causa di un incendio il 28 marzo scorso. Così, preso dallo sconforto e non volendo rinunciare alla sua passione, il diciassettenne, che vive nel quartiere La Giustiniana, a Nord di Roma, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per riacquistare il suo equipaggiamento e quello da kitesurf del fratello di 13 anni, anch’esso danneggiato dalle fiamme, causate dalla pompa elettrica per gonfiare le vele.

Perde l’attrezzatura durante un incendio: “Mio padre si lanciò tra le fiamme per recuperarlo”

“Questo evento devastante – scrive Leonardo, quarto ai mondiali Kite Foil Under 17 del 2022 – ci ha lasciato sotto shock, specialmente con la prima tappa del Campionato Italiano di Wing Foil alle porte”.

“Mio padre – racconta – si trova in gravi difficoltà economiche in quanto ha recentemente perso la sua attività professionale e non può aiutarmi. La notte dell’incendio – continua – si è gettato tra le fiamme cercando di salvare l’attrezzatura e ha subito gravi ustioni. Purtroppo non è riuscito nel suo intento”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Giovannelli (@leonardo.giovannelli06)

“Con il campionato italiano che si avvicina – prosegue – e senza mezzi per sostituire il mio equipaggiamento, mi rivolgo a voi per il supporto. Ogni donazione, per quanto piccola, ci aiuterà a ricostruire e tornare in acqua”.

La raccolta fondi ha ricevuto fino a ora 50 donazioni superando i 1.500 euro. Per maggiori informazioni: https://www.gofundme.com/f/help-me-buy-my-wingfoil-gear-back