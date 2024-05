Caos in strada: sputa agli automobilisti e aggredisce i carabinieri

Un 24enne ha paralizzato la circolazione a Sora, spaventando i passanti e inveendo contro le autorità.

Traffico in tilt e disordine pubblico in strada venerdì sera, 3 maggio, a Sora. Il piccolo comune alle porte di Roma è stato teatro di momenti di panico provocati da uno sbandato che, nonostante le sollecitazioni dei carabinieri, ha paralizzato la circolazione e la viabilità in tarda serata, piazzandosi al centro della carreggiata a spaventando i passanti e i militari, intervenuti sul posto per sedare il giovane.

Sputi, urla e insulti in strada: arrestato

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sora, con la collaborazione di un militare della Stazione di Fontana Liri, sono stati impegnati la scorsa notte nel sedare il delirio di un giovane, che venerdì intorno alle 22 ha deciso di paralizzare la circolazione urbana.

I militari hanno così tratto in arresto un 24enne nato in Brasile e residente nella provincia di Roma, per resistenza e violenza a Pubblico ufficiale. L’arresto è stato però solo l’epilogo di una serie di atti sconsiderati a carico del giovane, di per sé già noto alle forze dell’ordine per fatti analoghi.

Nella serata di venerdì, 3 maggio, un graduato della Stazione di Fontana Liri, percorrendo la strada da Sora ad Isola del Liri a bordo della sua autovettura, è incappato su via Borgo San Domenico in un gruppo di persone, a bordo delle loro vetture e in serie difficoltà mentre percorrevano quel tratto di strada. Poco dopo il militare ha avuto modo di constatare che quell’interruzione nel traffico dipendeva da uno sbandato, che stava disseminando il panico.

Il giovane, alto e magro, si era messo al centro strada, urlando contro le persone e gli occupanti delle autovetture più prossime a lui, offendendoli, minacciandoli e arrivando anche a colpire i veicoli adiacenti. Alcuni automobilisti, allarmati, sono addirittura scesi dall’auto per evitare che il soggetto danneggiasse le loro autovetture. Un comportamento fuori controllo che ha richiesto l’intervento necessario dei carabinieri.

Arrestato sbandato a Sora: deciso l’allontamento dal territorio

Compresa l’emergenza il graduato, presente sul posto in abiti civili, ha informato subito la Centrale operativa chiedendo rinforzi e superate le autovetture, ha raggiunto il 24enne all’altezza della pizzeria “Gli Antichi Sapori di Napoli”. L’uomo per tutta risposta, continuando con urla e offese e stando sempre al centro della strada, si è avviato verso Isola del Liri, seguito dal carabiniere, fino alla via Petrarca. Qui il militare è riuscito a far togliere il soggetto dalla strada principale, che però ha percorso una via laterale, cercando di far perdere le sue tracce. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno tentato così di fermare il 24enne, che nel frattempo contro i presenti: per sedare l’agitazione, le forze dell’ordine hanno ritenuto necessario intervenire e placcare il soggetto, del tutto fuori controllo.

Una volta nell’auto di servizio e ammanettato, il 24enne in evidente stato di agitazione ha infatti continuato a urlare, sputare e agitarsi violentemente. Portato infine presso la Caserma di via Barea di Sora, l’uomo è stato arrestato e, dopo una notte passata in cella, nel primo pomeriggio di sabato è stato portato presso il Tribunale di Cassino. Per l’uomo il Pubblico Ministero inquirente ha chiesto la convalida dell’arresto, confermata dal Giudice. Essendo già noto da tempo per episodi del genere, per il 24enne è in corso anche il provvedimento amministrativo per allontanarlo dal territorio, in modo tale che non turbi più la quiete cittadina come rimostranze come quelle di poche ore fa.