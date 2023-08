Caos rifiuti a Roma, abbandonavano materassi e frigoriferi in strada: multati dalla Polizia

Già la situazione rifiuti a Roma non è delle più rosee. Se poi ad aggravare la situazione ci pensano anche gli incivili, che abbandonano materassi e frigoriferi in strada, uscirne sarà sempre più difficile. Ecco perché la Polizia di Roma Capitale sta effettuando sempre più controlli, per cogliere in flagrante i maleducati e sanzionarli come previsto dalla legge.

I controlli della Polizia: preso di mira che smaltisce rifiuti illecitamente

Sono tre i municipi dove in questi ultimi giorni si è concentrata l’attività del Nad, Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale: il XIV , il V e il IX. Gli agenti, dopo accurata attività di indagine, hanno sanzionato una cittadina italiana di 40 anni. La donna aveva dato mandato a uno svuota cantine non autorizzato, lo smaltimento di un frigorifero della sua attività commerciale , in prossimità dei cassonetti dei rifiuti.

Multato un uomo che abbandonava materassi in strada

Colto in flagranza un cittadino italiano di 29 anni, mentre scaricava dal proprio veicolo un materasso sulla pubblica via. Per questo comportamento l’uomo è stato sanzionato con una multa pari a 600 euro. E’ stato anche obbligato al ripristino dello stato dei luoghi e alla presentazione presso gli uffici della documentazione relativa al corretto smaltimento dell’ingombrante.

Multato un uomo che non rispettava la raccolta differenziata

In via della Cina è stato controllato un cittadino italiano di 68 anni che, sceso dalla propria vettura, scaricava illecitamente rifiuti, senza rispettare l’obbligo della raccolta differenziata. Dal controllo documentale è emersa una problematica di irreperibilità del soggetto, al quale non erano stati mai notificati 303 verbali di violazioni al codice della strada, in quanto introvabile presso l’indirizzo di residenza.