Carambola sulla Pontina all’altezza di Pomezia: traffico in tilt

Un martedì da incubo, forse più del solito, per i pendolari della Pontina. Prima l’incidente di questa mattina, intorno alle ore 8:30, dove quattro auto si sono scontrate all’altezza di Pomezia, poi l’incendio poco prima delle 14 nei pressi del campo rom di Castel Romano. E ora, circa mezz’ora fa, l’ennesima carambola sulla SS148, sempre in direzione Latina.

Tamponamento tra tre auto sulla Pontina in direzione Latina

A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, ben tre auto. Il tamponamento è avvenuto poco fa sulla Pontina, in direzione Latina, all’altezza di Pomezia Sud, al km 31,900. Fortunatamente, si registra solo un ferito lieve, ma la certezza, come accade in questi casi, è sempre una: il traffico è in tilt, nonostante siano stati rimossi tutti i mezzi coinvolti. Quindi, questo vuol dire che il prima possibile la viabilità tornerà alla normalità.