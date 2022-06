Pontina, incidente tra 4 auto: code in direzione Latina

Ennesimo incidente sulla SS 148 Pontina, dove questa mattina intorno alle ore 8:30 quattro auto si sono scontrate all’altezza di Pomezia. L’impatto è avvenuto in direzione Latina, al km 31+400. Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza è stata temporaneamente chiusa una carreggiata e si circola al momento su carreggiata ridotta.

Code sulla Pontina

Si registrano code dalla via del Mare a via delle Tre Cannelle verso Latina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi.