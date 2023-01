Caro benzina, dove fare il pieno a Roma: ecco dove si risparmia di più, la lista dei distributori

Con l’arrivo del nuovo anno, complice l’inflazione e i rincari generalizzati, i conti degli italiani sono diventati più salati. Un ruolo importante a riguardo è senza dubbio giocato dal caro benzina. Eliminato lo sconto sulle accise applicato dal Governo Draghi, le conseguenze dell’aumento del carburante fanno sentire le loro pesanti ripercussioni sul portafoglio di molti italiani, che si vedono dunque costretti a modificare le proprie abitudini. Ma risparmiare è possibile. In questo articolo abbiamo stilato una lista di distributori dov’ è possibile risparmiare qualche centesimo sul prezzo del carburante, aspetto, quest’ultimo che visti i tempi appare tutt’altro che da poco.

Caro benzina, taglio accise (anche per il metano) fino all’8 luglio: cosa cambia

Caro benzina, come individuare i distributori più economici

Con l’arrivo del nuovo anno, il taglio delle accise — precedentemente in vigore — è ‘scaduto’. Ciò ha pertanto determinato un aumento dei prezzi da parte dei consumatori che adesso si trovano a dover fare i conti con un importante aumento della benzina. Fare il pieno è diventata una spesa onerosa e alcune fasce della popolazione si trovano in difficoltà. Tuttavia, risparmiare è possibile. Per individuare e monitorare i distributori dove il prezzo del carburante è leggermente inferiore, ad esempio, si può usare l’applicazione Prezzi Benzina che permette di monitorare quotidianamente i prezzi dei distributori, consentendo dunque agli automobilisti di arrivare all’impianto più economico. Allo stesso modo, è possibile stare in guarda dai distributori dove invece il prezzo della benzina è più alto. Di seguito, la lista dei primi dieci distributori meno costosi della Capitale e dell’hinterland per metano, benzina, diesel e gpl.

L’elenco dei distributori più economici a Roma e nell’hinterland

Benzina 1,669 Esso Via Prenestina 374

1,683 Ip via Tor de’Schiavi, 374

1,689 Esso, Valcannuta

1,698 Union Italia, via Lucchese

1,699 Ip Via Prenestina, 361

1,699 Esso, via Prenestina 187

1,699 Via Collatina (ex Auchan)

1,699 Via Torrevecchia, 368

1,699 Tamoil, Largo Mortara (ex Repsol)

1,709 Esso, via Collatina

Diesel

1,738 Union Italia, via Lucchese

1,769 Esso, via Prenestina 374

1,769 Q8 Easy Torrevecchia, Primavalle

1,769 Tamoil, Largo Mortara

1,773 Ip, Via Tor de’ Schiavi 374

1,775 Vip Petroli, via Battistini

1,776 Via Selmi

1,776 Via Gonzaga

1,778 Ip Matic, via Collatina km. 7,500

1,778 Union Italia, via Valco

Gpl

0,689 Falcognana, ex Eni

0,699 Sp22a km. 12.100

0,729 Q8, Via Ardeatina 558

0,729 Colle Prenestino

0,729 Ip, Frattocchie, via Divino Amore

0,729 Q8 Frattocchie Sr207 km 1

0,729 Ip Frattocchie Sr207 km.1,373

0,729 Colleverde

0,729 Fiamma 2000, Marino

0,731 Esso, Marino

Metano