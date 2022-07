Caro carburante, la situazione peggiora: le contromisure del Governo

In questo periodo le cose stanno facilmente peggiorando. I cittadini si trovano di fronte a non pochi problemi economici dovuti al continuo aumento del costo della vita. Il tema riguardo il caro carburante, purtroppo, è un tema che si affronta da diversi mesi e che ancora non si è ripristinato.

La situazione

Sta arrivando il periodo delle ferie e sembra che quest’anno, paradossalmente, sia più difficile persino degli anni scorsi. I prezzi degli aerei alle stelle, così come i traghetti e così come la benzina. Pensare di fare un viaggio in macchina per risparmiare, non è sicuramente nei programmi. Il prezzo della benzina, nell’ultima settimana di Giugno, è salito a 2,073 euro al litro, aumentando di 1,05 centesimi.

L’allarme del Codacons

Il presidente dell’associazione Codacons, Carlo Rienzi, ha parlato della situazione riguardo le vacanze estive. “Gli italiani dovranno scontrarsi con una maxi-stangata sui costi per raggiungere le località di villeggiatura. Oggi un litro di benzina verde costa il 27,7% più su base annua rispetto allo stesso periodo del 2021. Il taglio delle accise prorogato al 2 agosto non è una misura sufficiente”. Il caro benzina costa 540 uro in più a famiglia, il diesel arriva a 658 euro.

Le contromisure del governo

Le famiglie hanno bisogno di essere aiutate. La situazione sta diventando sempre più tragica e, ogni giorno, nascono problemi diversi. In questi giorni dovrebbero arrivare in Parlamento gli aggiornamenti delle previsioni di finanza pubblica per il disegno di legge di assestamento di bilancio. Si cercheranno di capire quindi quali altre misure attuare da qui alla fine dell’anno.