Erano lì, in quella casa, per trascorrere le loro giornate, per sentirsi al sicuro, protetti e coccolati. Dopo una vita di sacrifici. E invece proprio lì, tra quelle quattro mura, è iniziato il loro incubo. Protagonisti degli anziani, sullo ‘sfondo’ una casa di riposo a Fonte Nuova, alle porte di Roma: è qui che gli ispettori sanitari dell’Arma per la Sanità, il Nas di Roma, hanno riscontrato numerose violazioni. Dalla sporcizia agli alimenti mal conservati.

Strage nella casa di riposo di Lanuvio, morti 5 anziani: ‘Ora tutti a processo per omicidio colposo’

Cosa succedeva nella casa per anziani di Fonte Nuova

Non solo assenza della certificazione HCCP e di un menù ad hoc per gli anziani ospiti, i Carabinieri della Stazione di Mentana, insieme ai Nas di Roma, hanno riscontrato anche delle gravi carenze. Sì strutturali e organizzative, ma anche e soprattutto igienico sanitario. Dalle lenzuola e asciugamani sporchi, che non venivano cambiati periodicamente, alla cattiva conservazione dei cibi, che venivano tenuti vicino alle scatolette per cani e gatti. Per non parlare, poi, di crepe, infiltrazioni su pareti e soffitte. Inoltre, è stata accertata anche una irregolare organizzazione degli spazi comuni per 7 anziani, che vivevano lì.

Anzio, casa di riposo da incubo: anziani picchiati e sedati (VIDEO)

Tutto in mano alla Asl

Ora le violazioni riscontrate sono state comunicate alla Asl Roma 5 e al Comune di Fonte Nuova, che dovranno prendere tutti i provvedimenti. Per mettere la parola fine a quell’incubo.