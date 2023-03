Caso Emanuela Orlandi, ‘ok’ unanime della Camera per Commissione d’Inchiesta. La politica italiana vuole sapere la verità sulla questione di Emanuela Orlandi, come ha dimostrato all’interno della Camera dei Deputati. Infatti, i parlamentari hanno votato in maniera unanime per aprire una Commissione d’Inchiesta sulla sparizione della giovane ragazza. Una situazione che però farà discutere con i vicini del Vaticano, considerato come il caso sia avvenuto in un territorio internazionale.

La Camera vota per una Commissione d’Inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

La Commissione dovrà lavorare su due binari. Non solo provare a fare luce sull’enigma legato alla scomparsa di Emanuela Orlandi, ma anche chiarire le dinamiche legate alla sparizione di un’altra ragazza, ovvero Mirella Gregori. C’è stata una piena compattezza politica all’interno della Camera dei Deputati, come non si vedeva da anni. Infatti i voti in favore della Commissione d’Inchiesta, sono stati 245 su 245 disponibili.

Ad attendere questo esito del Parlamento, anche i familiari di Emanuela Orlandi, che hanno assistito alla seduta dell’Assemblea. Sono stati gli stessi parlamentari, prima del voto, a tributargli un caloroso applauso e soprattutto promettere la volontà di fare chiarezza sul destino della ragazza e di Mirella Gregori. Ora il testo dovrà passare anche dall’Aula del Senato, che è ipotizzabili torni a votare all’unanimità verso questa difficile ricerca della verità verso questi due grandi misteri d’Italia.

Nell’intervento dell’On. Francesco Silvestri (Movimento 5 Stelle), l’eletto dice in merito alla Commissione d’Inchiesta: “Sono anni che gli italiani si vedono negati il loro diritto di sapere. Come e se, come nel caso di Emanuela Orlandi, ci siano stati legami con la P2, lo Ior, Licio Gelli, Roberto Calvi, e tanti altri eccetera che vedremo in commissione. Un buco nero che non ha inghiottito solo Emanuela e Mirella, ma si è portato dentro anche la fiducia degli italiani nelle istituzioni. Restituire la verità alle famiglie è ridare dignità al Paese”.