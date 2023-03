Caso Soumahoro, in liquidazione la coop dello scandalo: stipendi mai pagati per oltre 400.000 euro

Caso Soumahoro. Possiamo dire addio alla cooperativa gestita per anni dalla famiglia del deputato Aboubakar Soumahoro e che si occupava di servizi di accoglienza per migranti. Dopo lo scandalo che ha portato la Procura di Latina ad imbastire un’approfondita indagine, e dopo la testimonianza di alcuni minori stranieri che hanno dichiarato di essere costretti a vivere in condizioni disumane, oltre a quelle dei lavoratori che lamentavano di non ricevere da mesi un centesimo, il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato ufficialmente il decreto che mette fine alle vicende della cooperativa.

Liquidazione per la Karibu di Soumahoro

Così, con un atto ufficiale del ministro Adolfo Urso, ecco che la Karibu, con sede a Sezze, è stata messa definitivamente in liquidazione: parliamo della coop che ha ottenuto nel tempo appalti milionari da numerosi enti pubblici e che è stata portata avanti dalla suocera del parlamentare, Marie Therese Mukamitsindo, insieme alla moglie Liliane Murekatete. Dunque, i giochi sono finiti, e il ministro ha nominato commissario liquidatore Francesco Cappello, specificando poi che la Direzione generale vigilanza sugli enti cooperative e società, in quanto Autorità di Vigilanza, ha disposto una ispezione straordinaria conclusasi il 29 novembre. Dal Ministero, pertanto, evidenziano: ”Gli ispettori del Mimit hanno proposto l’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa in quanto hanno ravvisato l’ipotesi di insolvenza della società, avendo maturato debiti in particolare verso l’erario”.

Sequestri e misure interdittive

Sequestri e misture di interdizione alle attività procedono direttamente dal gip che ha ipotizzato anche l’evasione fiscale. Sempre dal Ministero aggiungono poi che un’ultima visura camerale – aggiornata – ha evidenziato che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2021, presenta chiaramente una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto, a fronte di un attivo circolante di 1.484.139 euro, si riscontrano debiti a breve termine di 2.059.953 euro, oltre ad un patrimonio netto negativo di -50.540 euro, aggravato da ulteriori perdite risultanti alla data del 30 settembre 2022.

Oltre 400.000 euro di stipendi mancati

Infine, con tutti questi debiti a carico, la situazione di insolvenza è stata rivelata anche nei confronti dei lavorati, e quindi con annesso mancato pagamento delle mensilità dovute, pertanto pendono anche diverse vertenze all’esame dell’Ispettorato del Lavoro, con tutto il corollario che riguarda l’omissione del versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali. “Il decreto, che sarà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale – concludono dal dicastero retto da Urso – è già efficace”. Pare che gli stipendi mai ottenuti dai lavoratori, come conferma anche Repubblica, ammontino ad un totale di circa 400mila euro. E nel frattempo, come comunicato anche dal sindacato, non vi è stata ancora alcuna ricollocazione dei lavoratori sia di Karibu che del Consorzio Aid.