Cassonetti in fiamme sulla via Tiburtina, nella notte altri due secchioni bruciati a Palmiro Togliatti

Tra i problemi con cui deve fare i conti Roma, anche quello dei cassonetti dati alle fiamme, come successo ultimamente sulla via Tiburtina. L’episodio avvenuto nel quadrante del IV Municipio capitolino, si sarebbe presentato al confine tra i quartieri di Pietralata e Tiburtino III. Come sempre più spesso accade in queste casi, ad appiccare il fuoco sono ignoti. Più chiara la conta dei danni, considerato come il fuoco propagato dal cassonetto ha dato origine a un forte incendio sulla stessa strada.

I cassonetti dati alle fiamme su via Tiburtina

La zona est di Roma nel mirino dei vandali, considerato come nelle ultime 24 ore sono almeno tre i cassonetti dati alle fiamme tra la zona del Tiburtino e l’area di viale Palmiro Togliatti. Sul Tiburtino, ad andare a fuoco sarebbe stato un cassonetto: qui, qualcuno avrebbe fatto esplodere un petardo all’interno del contenitore. La scintilla emessa dallo scoppio, avrebbe innescato un fuoco con i rifiuti presenti all’interno dello stesso cassone. Un modo che avrebbe alimentato le fiamme fino a farle diventare alte, che prendendo forza hanno attecchito anche sugli altri cassonetti AMA vicini a quello che stava andando a fuoco.

L’azione dolosa per mano di vandali

Chi ha appiccato le fiamme all’interno del cassonetto della via Tiburtina, non si è curato dell’ora per mettere in piedi la propria azione vandalica. Infatti, avrebbe appiccato il fuoco nella giornata di stamattina, ignorando completamente la possibilità di essere visto da eventuali testimoni. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco, che con grande pazienza sono riusciti a domare e spegnere le fiamme. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che oltre a deviare il traffico per consentire le manovre per spegnere i fuochi, dovranno aprire un’indagine per risalire ai responsabili dell’azione. Non la prima nella zona, considerato come in queste ore siano andati in fiamme anche diversi cassonetti sulla Palmiro Togliatti.