C’è voglia di Estate 2023, cittadini prendono d’assalto la spiaggia di Fregene e la Fiera di Roma

Tornano le belle giornate e la gente torna a farsi vedere sulla spiaggia di Fregene. A pochi giorni dall’inizio dell’imminente stagione balneare, che almeno a Lido di Ostia inizierà il 25 Aprile, i romani hanno preso d’assalto la località nel Comune di Fiumicino. Tanti si sono posizionati in spiaggia, per tornare a prendere il e un pò di abbronzatura, altri per gustare del buon pesce presso i migliori ristoranti locali. Chi non è arrivato a mare, poi, ha passato la giornata al Festival dell’Oriente, con l’evento multietnico che si sviluppava all’interno della Fiera di Roma.

Oggi presa d’assalto la spiaggia di Fregene

Non solo famiglie in cerca di un momento di relax. Oggi passeggiando nel territorio di Fregene, possiamo trovare di tutto: gruppi di amici, coppie di fidanzati, persone venute a fare una pedalata sulla ciclabile lungo il lungomare. Le spiagge sono tornate piene, facendo prevedere affari d’oro ai gestori dei ristoranti. Proprio questi locali, sembrano essere ripartiti a pieno regime nonostante ancora manchi qualche giorno al 25 Aprile. I ristoranti sono tutto sold out, con posti a sedere che si trovavano solo se prenotavi con qualche giorno d’anticipo oppure trovavi un colpo di fortuna oggi sotto l’ora di pranzo.

Sold out al Festival dell’Oriente

Per chi non ha voluto recarsi al mare, una valida alternativa dev’essere stato il Festival dell’Oriente. Le persone hanno preso d’assalto gli ingressi “Nord” ed “Est” della Nuova Fiera di Roma, come dimostrano i pochi posti d’auto disponibili intorno alla struttura fieristica. Tanti i curiosi venuti a scoprire nuove culture, l’oggettistica del continente asiatico o a gustare gustose pietanze, che per l’occasione non si fermavano alla cucina asiatica. Presenti anche gli stand dell’Irlanda (con birra e mangiare tipico), della zona tirolese, lo spazio allestito alla carne proveniente dall’Argentina fino ad arrivare agli spazi dedicati alla cucina spagnola.