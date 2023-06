Cena di pesce per i giocatori della Roma all’Infernetto: Mancini, Spinazzola e Pellegrini visti da Michelino Fish

Dopo il traumatico esito della finale di Europa League contro il Siviglia, i giocatori della Roma hanno deciso di staccare qualche ora la spina. Ieri sera, in attesa della partita con lo Spezia di oggi, alcuni giocatori hanno deciso di andare all’Infernetto per una cena a base di pesce. Al ristorante “Michelino Fish”, infatti, al tavolo si sono seduti i difensori Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, oltre che il capitano della squadra Lorenzo Pellegrini.

I giocatori della Roma all’Infernetto

I ragazzi hanno deciso di passare qualche ora nel famoso ristorante del X Municipio, soprattutto per cercare di superare la grande delusione calcistica legata all’Europa League. Come sappiamo, il popolo romanista è rimasto deluso dall’esito della finale, che ha negato, per la seconda volta ai rigori, una coppa europea al popolo giallorosso. La prima volta di un esito simile, avvenne il 30 maggio del 1984: in quell’occasione, i giallorossi persero la Coppa dei Campioni ai rigori contro il Liverpool, per gli errori dal dischetto di Bruno Conti e Francesco “Cicco” Graziani.

Verso lo Spezia

La squadra prova a concludere la stagione nel miglior modo possibile, consapevole di come la Champions League per il prossimo anno e serva difendere il posto in classifica per qualificarsi nuovamente in Europa League. La squadra non giocherà una partita semplice, inseguita da una Juventus che non vuole giocare la Conference League (a un punto di distanza) e lo Spezia in piena zona salvezza, in una squadra che storicamente è insidiosa per qualsiasi formazione e soprattutto le big del calcio italiano.

L’affetto dei fan da Michelino Fish

Come immaginabile, è stata una sorpresa anche per i proprietari del ristorante vedere i giocatori della Roma venire a mangiare da loro. Come plausibile, tanti anche le persone al tavolo, che tifando la squadra e vedendo in quei tre giocatori dei beniamini, si sono alzati per chiedere selfie e autografi.

Foto: Michele Cozzolino