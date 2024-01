Centro di Roma sommerso dai rifiuti: multati mille locali

Se Roma è, come dice qualcuno, una città sporca e piena di rifiuti, di chi è la colpa? C’è dell’approssimazione nella raccolta differenziata, nel gettare correttamente i rifiuti all’interno dei bidoni, solo per fare qualche esempio. E non stiamo parlando solo dei privati cittadini, ma anche (e soprattutto) degli esercizi commerciali.

Raffica di multe in centro

Già, perché nel 2023, solo nel primo municipio, sono state quasi mille le multe (982 per l’esattezza) ai commercianti e alle utenze non domestiche. Che tradotto, significa più di due verbali al giorno, ogni giorno dell’anno.

Ogni multa comminata dagli accertatori dell’Ama è di 167 euro, quindi in un anno ai proprietari delle utenze non domestiche (che in centro a Roma sono 8.500), sono arrivati in tutto 163 mila 994 euro di sanzioni da pagare per abbandono di rifiuti o mancata differenziazione.

Quanto costa sporcare Roma