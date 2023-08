Cerca di violentare la ex, lei prende un coltello e lo evira

Ha cercato di costringere l’ex moglie ad avere un rapporto sessuale ma lei si è difesa e lo ha parzialmente evirato usando un coltello. E’ accaduto a Marghera, in provincia di Venezia, sabato 12 agosto 2023. Protagonisti due cittadini stranieri che vivono da anni in Italia. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Agi.

Prende un coltello ed evira l’ex dopo un tentativo di approccio

Secondo quanto riportato dai giornali locali, i due si erano incontrati per discutere sulle visite alla figlia della coppia dopo la separazione. L’uomo avrebbe quindi cercato di convincere la ex a rimettersi insieme e ad avere un rapporto intimo. La donna avrebbe però rifiutato e si sarebbe difesa con un coltello, rimanendo anche lei leggermente ferita nella colluttazione. L’uomo è stato quindi ricoverato all’ospedale all’Angelo di Mestre, dove i medici sono riusciti a ricomporre la parte evirata.

Il precedente. Fa sesso con il suo cane, 55enne finisce in ospedale: evirato per salvargli la vita

Arriva in ospedale con una grave infezione ai genitali, poteva costargli la vita. L’uomo, un 55enne, ha rischiato il peggio e si è ritrovato costretto a confessare la causa scatenate della malattia di Fournier diagnosticatagli dai medici di Castellammare di Stabia.

L’uomo, con problemi psichici, è arrivato al pronto soccorso del San Leonardo nei giorni scorsi ma le condizioni sembravano peggiorare anche con i vari trattamenti. Al fine di comprendere con quali agenti batterici fosse entrato in contatto è stato costretto ad ammettere di aver fatto sesso con il suo cane.

Il 55enne aveva provato a curarsi da solo, ma la situazione non ha fatto altro che peggiorare e le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. L’uomo è stato ricoverato in rianimazione, poi in urologia, dove è stato sottoposto a un intervento di evirazione parziale, che ha riguardato solo i tessuti infetti. Resterà in camera iperbarica per riacquisire la funzionalità dei genitali e della vescica.