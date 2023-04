Cercano di occupare un appartamento a Ostia forzando la porta: colti sul fatto

via Domenico Baffigo, a Ostia Ponente, con l’intenzione di occuparlo. È quindi finita prima di iniziare l’ennesima occupazione degli appartamenti di proprietà dell’Ater di Ostia Nuova, grazie al tempestivo intervento degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia di Sono stati presi con le “mani nel sacco” mentre stavano forzando la porta d’ingresso di un appartamento in, a, con l’intenzione di occuparlo. È quindi finita prima di iniziare l’ennesima occupazione degli appartamenti di proprietà dell’Ater di Ostia Nuova, grazie al tempestivo intervento degli agenti del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale.

I caschi bianchi sono intervenuti nel corso del fine settimana appena trascorso a seguito dell’attivazione dell’allarme antintrusione. Gli agenti, arrivati in via Baffigo, hanno trovato i due uomini che stavano cercando di scardinare la porta d’ingresso, per poi entrare e occuparlo abusivamente.

Gli aspiranti occupanti abusivi

I due colti in fallo sono entrambi cittadini di nazionalità italiana, rispettivamente di 62 e 50 anni. Entrambi con precedenti penali erano muniti di arnesi da scasso. Gli agenti li hanno sorpresi in flagrante proprio nell’attimo in cui tentavano d’introdursi all’interno dell’appartamento. I due sono stati identificati e denunciati per tentativo d’invasione di edificio, danneggiamento e possesso di arnesi da scasso, reati per i quali dovranno rispondere all’Autorità Giudiziaria. L’immobile è stato restituito all’Ater, dopo il ripristino della porta d’accesso.

Sempre in via Baffigo qualche tempo fa furono bloccati quattro uomini mentre stavano occupando un’altra abitazione di proprietà dell’Ater. Il 17 gennaio l’intervento di una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale aveva bloccato quattro uomini che, con l’utilizzo di diversi arnesi da scasso stavano forzando la porta di un appartamento sempre con l’intento di occuparlo abusivamente. La tecnica è sempre la stessa: non appena si libera un’abitazione – anche solo temporaneamente per l’assenza di chi ci vive – si tenta di occuparla abusivamente forzando la porta di ingresso. Ma l’allarme antintrusione collegato con la centrale della Polizia Locale in diversi casi, anche se non sempre, riesce a sventare le occupazioni.

