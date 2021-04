Cerificato vaccinale Lazio: come e dove scaricare il documento

Mentre il Governo sta studiando come mettere a punto il pass, che permetterebbe gli spostamenti tra Regioni di colore diverso, nel Lazio da oggi è possibile scaricare il certificato vaccinale. Come rende noto il portale Salute Lazio, sono stati caricati circa mezzo milione di certificati vaccinali nel Fascicolo sanitario e possono ottenerli tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale, hanno cioè avuto entrambe le dosi del vaccino.

Certificato vaccinale nel Lazio: come si scarica

La Regione Lazio, come fa sapere, è “pronta per la Green Card”. Alle 12 di oggi, lunedì 19 aprile, come spiega l’assessore D’Amato, “sono già 102.057 i certificati vaccinali consultati dagli utenti, su un totale di circa mezzo milione di documenti emessi”.

Certificato vaccinale nel Lazio: a cosa serve

Nel certificato vaccinale sono riportati i dati anagrafici del cittadino, la data della prima e della seconda somministrazione, il tipo di vaccino, il numero del lotto di produzione e un sigillo digitale verificabile con QR code. Si tratta di un documento che attesta il completamento del percorso vaccinale e potrebbe rivelarsi uno strumento importante, magari richiesto nei prossimi mesi per poter accedere in palestre, ristoranti o prenotare viaggi. Al momento è tutto in fase di definizione e il Governo sta mettendo a punto, come ha anticipato il premier Draghi in conferenza, un pass per permettere gli spostamenti tra territori “di colore diverso”.

Nel Lazio, per scaricare il certificato bisogna consultare il sito Salute Lazio, inserire la propria utenza della Regione, lo Spid, la tessera sanitaria o la carta d’identità in formato elettrico. Si può scaricare anche gratuitamente dall’app Salute Lazio, disponibile anche in lingua inglese.