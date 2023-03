Cerveteri, addio a Giuliano Paolacci: muore a 55 anni dopo un malore improvviso

Cerveteri. Un malore improvviso che non gli ha lasciato nessuno scampo. Dopo qualche giorno di agonia, infatti, le speranze si erano notevolmente ridotte, fino al giorno fatale, quando si è verificato il decesso proprio nell’ospedale in cui era ricoverato, il Sant’Andrea.

Ostia piange per la morte di Marco Giannangelo, ci lascia a 50 anni il capitano del ‘Corsaro Beach’

Giuliano Paolacci, deceduto a 55 anni: Cerveteri piange la sua scomparsa

Ora, tutta la comunità di Cerveteri piange la tremenda e drammatica scomparsa di Giuliano Paolacci, 55 anni, operatore ecologico conosciuto da tutti, poiché in questa mansione era impegnato da tanto tempo proprio all’interno della città etrusca, e si era guadagnato la simpatia, il rispetto e la stima di molti della comunità, grazie soprattutto ai suoi modi di fare. Proprio la scorsa settimana, in una nota, la sigla sindacale Ugl aveva scritto: ”Forza Giuliano, ti vogliamo bene, non possiamo perderti”. Purtroppo, però, dopo qualche tempo, Giuliano non ce l’ha fatta. Come dichiarato anche dal Primo Cittadino di Cerveteri Gubetti: ”Giuliano era una persona rara, generosa, con un cuore buono e un sorriso contagioso che riservava a tutti coloro che lo incontravano. Sempre disponibile, grande lavoratore, la sua cordialità e gentilezza non passavano mai inosservate”.

Le parole del Sindaco Gubetti

Una perdita che ha lasciato un enorme vuoto in tutta la comunità di riferimento. Quando si era diffusa la notizia del suo malore improvviso, a dimostrazione della grande caratura della sua persona e della stima di cui godeva, anche le istituzioni erano state vicino ai suoi cari in quei momenti così difficili: ”Tutta la comunità – aggiunge sempre Gubetti – si era stretta intorno alla lui e alla sua famiglia sperando che alla fine Giuliano ce la facesse. Il rapporto con Giuliano era quotidiano. Ogni giorno, o al telefono, o via WhatsApp o in qualche riunione, avevo modo di sentirlo, che sia per una questione interna che per una segnalazione relativa al nostro territorio, in qualsiasi momento era pronto a risolvere le situazioni più complicate per il bene della propria città. Giuliano ci ha lasciati. Ma sono sicura che ovunque lui sia, continuerà ad essere vicino alla moglie Luciana, al figlio Marco, alla sua famiglia e a chi lo ha amato. Ci mancherai Giuliano, grazie per tutte le cose belle che ci hai lasciato, fai buon viaggio”. L’ultimo addio e i funerali si svolgeranno nella giornata di domani, alle 11.00, presso la chiesa del Sasso a Cerveteri.