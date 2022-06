Chiama i carabinieri per paura dei ladri ma… scopre la moglie a letto con l’amante: l’uomo scappa (nudo) dalla finestra

Una storia incredibile, a tratti esilarante ma che il protagonista dell’accaduto non ha certamente visto di buon occhio. Pensava che ci fossero dei ladri in casa così, nel tentativo di proteggere la moglie, ha chiamato i Carabinieri ma ha poi trovato la donna a letto con l’amante.

Scopre la moglie a letto con l’amante: i fatti

È successo a Ceccano, in provincia di Frosinone. Qui, l’altra notte un operaio è stato chiamato per portare a termine un lavoro urgente. Lasciato il figlio dai nonni, la moglie gli ha detto che sarebbe uscita anche lei. Ad un certo punto però l’uomo riceve una telefonata dai vicini i quali lo avvisano di aver visto una persona entrare nella sua villetta con fare sospetto.

Amante scappa (nudo) dalla finestra

Temendo che si potesse trattare dei ladri l’uomo — senza dire nulla alla moglie per non spaventarla — ha allertato i Carabinieri. Giunti sul posto i militari e il padrone di casa davanti ai loro occhi non c’era nessun malintenzionato, bensì la moglie insieme ad un uomo di Ladispoli. Quest’ultimo — completamente nudo — ha cercato poi di scappare dalla finestra buttandosi di sotto.

La conoscenza sui social

Stando a quanto si apprende, due si erano conosciuti sui social e la loro relazione clandestina andava avanti tra un viaggio e l’altro tra Ceccano e Ladispoli. A seguito dell’accaduto, come facilmente prevedibile, il rapporto tra marito e moglie si è incrinato.