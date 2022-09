Chiede al datore di lavoro lo stipendio, lui lo prende a bastonate e lo accoltella

Voleva solo avere i soldi che si era sudati con il suo lavoro e invece ha ottenuto bastonate e coltellate. L’assurda vicenda è accaduta il 31 agosto in provincia di Latina, a Mesa di Pontinia, a un bracciante agricolo di 24 anni di origine indiana.

L’aggressione al posto del denaro

Il ragazzo nella mattinata si è recato nell’azienda agricola, specializzata nel settore caseario, dove ha prestato la sua opera per 32 giorni, comprensivi di sabato, domenica e festivi. Il suo compito era quello di addetto alla stalla. Il compenso pattuito per il lavoro svolto, in nero, era di 1.200 euro e il giovane era andato a riscuotere quanto ancora dovuto. Fino a quel momento, infatti, gli era stato versato solo un acconto di poche centinaia di euro.

Ma le cose sono andate in maniera ben diversa da come il 24enne si aspettava. Quando il ragazzo ha chiesto il suo compenso, il figlio del titolare dell’attività lo ha preso violentemente a calci, pugni e bastonate. Poi, evidentemente non soddisfatto, lo ha accoltellato sulle braccia.

L’inseguimento

Ma, forse per essere certo che il giovane se ne andasse, l’uomo è salito su un’auto insieme al padre e ha inseguito il 24enne su via Appia, mentre la vittima tentava di mettersi in salvo. Fortunatamente il giovane è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto.

Alcuni automobilisti infatti, vedendolo, si sono fermati per soccorrerlo, pensando fosse vittima di un incidente stradale.

L’arrivo dei soccorsi

Sono quindi stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri. Il ragazzo è stato portato all’ospedale “Alfredo Fiorini” di Terracina, dove è stato ricoverato. Il 24enne ha riferito ai militari quanto successo e denunciato il titolare dell’azienda e il figlio, raccontando che gli era stato versato solo un piccolo acconto del suo stipendio e che era andato a chiedere il resto. Ma di sicuro non pensava che “il resto” fossero bastonate e coltellate…