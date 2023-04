Ciak si gira a Latina e provincia: cercasi comparse per il film di Paolo Virzì

Si torna a girare sul territorio di Latina, con il regista Paolo Virzì che sta ultimando il suo ultimo lavoro cinematografico sul territorio pontino. Un progetto che vorrebbe condividere con la cittadinanza del posto, considerato come sta cercando delle comparse che possano apparire all’interno delle sue riprese cinematografiche. In questi giorni, il noto regista italiano è impegnato nelle riprese del suo nuovo film “Un altro Ferragosto”.

Paolo Virzì cerca comparse per il suo nuovo film a Latina

A ricercare nuove comparse per il film del regista, sono le società Lotus Production e Leone Film Group Company. Le persone selezionate, apparirebbero all’interno delle riprese de “Un altro Ferragosto”, nuovo film di Paolo Virzì che farà da sequel a “Ferie d’Agosto”, film datato al 1996. Sul territorio pontini, le riprese sono in programmazione tra la fine di Aprile e quella di Giugno 2023. Di seguito, queste sono le figure ricercate per il nuovo lavoro cinematografico di Virzì:

adulti di tutte le età e nazionalità;

bambini e bambine;

Ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni;

Maestri e maestre di Yoga.

Chi può partecipare ai casting?

Come detto, è un progetto cinematografico che vorrebbe a stretto contatto con il territorio. Per questo, ai casting sono invitate le compagnie teatrali della zona pontina, le scuole di recitazione e le compagnie teatrali delle parrocchie locali. I casting per le selezioni si terranno a Scauri, una frazione del Comune di Minturno, presso l’Ecoalbergo Approdo di Ulisse – Parco Riviera di Ulisse, in via Appia 268. Le selezioni dei candidati si svolgeranno tra le ore 9 e le 17 del mercoledì 12 Aprile 2023.

Presso il Palazzetto dello Sport di Gaeta, situato in via Marina di Serapo, si terranno i provini per poter prendere parte al film. Questi si svolgeranno nella giornata di giovedì 13 Aprile, con le prove che si svolgeranno tra le ore 8 e le ore 18.