Ciampino, travolta 19enne da un’auto pirata: la corsa in ospedale

Ciampino. Era appena uscita dal lavoro, come indicano le poche testimonianze frammentarie a riguarda: lei, 19 anni, dopo il turno di lavoro è stata investita da un’auto pirata alla porte di Roma, nel Comune di Ciampino. Un fine settimana lavorativo, che si è tramutato in una tragedia per la povera ragazza che usciva in quel momento dal bar in cui aveva lavorato tutta la serata. Un evento drammatico, reso ancora più triste dal fatto che l’automobilista non si è fermato per prestare soccorso: il pirata sarebbe fuggito via dopo l’impatto con il corpo della vittima.

Travolta dopo il lavoro da un pirata della strada

Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorso. L’impatto è stato abbastanza grave. Per fortuna i sanitari sono arrivati in tempo sul poso dopo la segnalazione che parlava di un soggetto a terra, ferito. Le condizioni non sono ancora note, chi si trovava di passaggio ha visto la giovane ragazza venire trasportata verso l’ospedale. Ora si trova all’ospedale di Tor Vergata con una frattura multipla alla gamba. Non sarebbe in pericolo di vita stando alle prime indiscrezioni sulla vicenda. Sul posto, poi, sono arrivati anche i Carabinieri per il sopralluogo e per raccogliere indizi per la ricostruzione della dinamica, e soprattutto per rintracciare il pirata della strada. Le ulteriori informazioni sull’accaduto confermano che la ragazza era appena uscita dal suo turno di lavoro, una 19enne di origini colombiane. La persona al volante non si è fermata, ma la sua auto è stata immortalata, con molta probabilità, dalle video-camere di sicurezza piazzate sulla zona.