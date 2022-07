Ubriaco al volante falcia un ciclista durante la sua corsa: sventata rissa tra cittadini

Ciampino. Un incidente che ha rischiato di trasformasi in tragedia: il conducente di un veicolo ha causato un incidente stradale ai danni di un ciclista che, solo per fortuna, non ha riportato danni fisici.

Scontro auto-bici a Ciampino

Il fatto è accaduto nelle prime ore del pomeriggio di ieri, domenica 17 luglio, in via Mura dei Francesi. Il conducente, quando sono intervenuti gli agenti della Locale, era in forte stato di agitazione e confusione. A contribuire, certamente, l’alcool i cui precedentemente aveva fatto uso.

Conducente in stato di alterazione da alcool

Gli agenti della Polizia Locale, dopo la segnalazione dell’impatto, sono immediatamente intervenuti sul posto e, una volta giunti, hanno da subito compreso la situazione. L’uomo alla guida del veicolo era in evidente stato di alterazione da alcool: sottoposto agli esami di rito presso il Comando, il risultato delle prove ha tolto definitivamente qualsiasi dubbio.

Il fermo degli agenti

Il tasso alcolemico era superiore di oltre 3 volte rispetto a quanto previsto dalla legge (0,5 g/l). Oltre al ritiro immediato della patente di guida è seguito il sequestro del veicolo di proprietà del conducente che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

La lite tra i cittadini intervenuti

Ma non è tutto. Durante i rilievi, e subito dopo l’impatto, un gruppo di cittadini che si era riunito nei pressi per capire cosa stesse accadendo, ha iniziato a creare tensioni sul posto. Dapprima le discussioni, più o meno concitate, poi progressivamente le parole si sono trasformate in minacce che hanno finito per degenerare in una lite spropositata. Per fortuna, poi, l’intervento degli agenti è riuscito a mettere a tacere gli scompigli e riportare l’ordine.