Ciclista travolto sulla Ostia-Torvaianica: grave il personal trainer di Giorgia Meloni e Francesco Totti

Il personal trainer della Meloni e grande amico di Francesco Totti, il 44enne Fabrizio Iacorossi, è rimasto coinvolto in un grave incidente, ieri, su via Arno, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Lo sportivo, soccorso tempestivamente, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico andato avanti per diverse ore.

Il 44enne resta in gravi condizioni

Restano gravi le condizioni del personal trainer che, a poche ore da Pasqua, è rimasto coinvolto in un incidente all’incrocio con la litoranea Ostia-Torvaianica. Oltre a varie ferite ha un polmone perforato. I medici hanno dichiarato che le 72 ore successive all’operazione saranno fondamentali.

Carabinieri e Polizia locale indagano per ricostruire la dinamica

Sul posto sono accorsi i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità. Il conducente dell’auto s’è fermato per prestare i primi soccorsi a Iacorossi. Ad accorrere sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il 44enne in eliambulanza al San Camillo di Roma.