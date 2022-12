Cinghiali a Roma: animalisti insorgono e bloccano le forze dell’ordine intervenute

Un dispiegamento delle forze dell’ordine nella zona diper la presenza di diversi esemplari di cinghiale nella aree verdi del quartiere. Da tempo i cittadini inviano le loro segnalazioni per paura che gli ungulati possano fare del male ai loro bambini e minacciare la loro stessa incolumità. Per questo, nelle ultime ore di oggi, lunedì 5 dicembre, le forze dell’ordine sono giunte sul posto per monitorare la situazione e cercare di capire la gravità dei fatti. Al loro arrivo, però, gli operatori si sono ritrovati davanti gli animalisti, che hanno fatto di tutto per evitare il peggio. Il timore era che potessero abbatterli, nonostante la loro giovane età: infatti, come hanno fatto notare, almeno gli esemplari che erano presenti sul posto non sembravano di certo pericolosi: due di questi erano proprio dei cuccioli. Un terzo, a quanto pare, è stato raggiunto da un proiettile calmante e quindi addormentato.