Si introducono nelle scuole di notte e distruggono tutto: nei guai 3 minorenni

Cisterna di Latina. Sono stati identificati i responsabili degli atti di vandalismo andati in scena nella notte del 26 aprile 2022 ai danni degli Istituti Scolastici “Plinio il Vecchio” e “Volpi”, entrambi presenti sul territorio del Comune di Cisterna di Latina e ben conosciuti dalla cittadinanza.

Dopo giorni di ricerche ed analisi degli elementi a disposizione, la svolta è arrivata quando gli agenti hanno tracciato un quadro definitivo degli indiziati, riuscendo infine ad identificare i tre autori dei danneggiamenti.

La svolta nelle indagini a Cisterna di Latina

A contribuire alle indagini, certamente anche una capillare e meticolosa analisi dei sistemi di videosorveglianza, che si trovavano intorno alle scuole presi di mira dagli atti di vandalismo. A tutto ciò si è aggiunto l’ascolto dei testimoni e il monitoraggio delle piattaforme social sulle quali i ragazzi di solito postano le loro scorribande.

Leggi anche: Cisterna di Latina, guerra agli zozzoni: maxi multe grazie alle fototrappole

Gli elementi analizzati dagli investigatori

L’incrocio di tutti questi elementi ha portato all’identificazione dei responsabili: si tratta di tre soggetti minorenni, due dei quali risultano al di sotto dei 14 anni e quindi non imputabili. I tre hanno approfittato della chiusura dei plessi scolastici, e si sarebbero introdotti nei due istituti per danneggiare interni ed arredi, con l’errata convinzione di non poter essere scoperti.

Per il momento, i presunti responsabili degli atti commessi all’interno degli edifici scolastici cisternesi, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, a cui spetterà il compito di accertare le responsabilità in ordine ai fatti accaduti.