Cisterna piange la scomparsa di Carlo Castagnacci: il suo Emporio parte della storia locale

Cisterna. È venuto a mancare, nelle prime ore di oggi, martedì 27 dicembre 2022, Carlo Castagnacci, il decano del commercio a Cisterna, una delle personalità più note nella la comunità locale che ne piange la scomparsa improvvisa e dolorosa.

Chi era Carlo Castagnacci

Nato a Cisterna il 22 febbraio del 1932, insieme alla moglie Gabriella ha gestito fino al 2014 lo storico Emporio Castagnacci, in Corso della Repubblica 251. Quella del commercio è stata una tradizione di famiglia iniziata dal papà Pietro con la sua bottega da barbiere sull’allora Corso Umberto I, poi diventato della Repubblica, dove andava a farsi fare la barba il musicista Giacomo Puccini quando giungeva a Cisterna per cacciare le folaghe. Poi nel 1926 rileva da Gavazzi la licenza per la vendita di profumi, studio fotografico, cartoleria e così nasceva l’emporio.

La storia dell’Emporio Castagnacci

Durante la guerra i Castagnacci si rifugiarono nelle Grotte Caetani, sfollando prima a Filettino e poi a Roma. Dopo la liberazione rientrarono a Cisterna e nel maggio 1945 Pietro riaprì l’attività. L’Emporio Castagnacci ha fornito registri, carta e cancelleria agli uffici che diressero i lavori per la bonifica pontina, e libri, sussidiari, grembiuli e tanto altro ai cisternesi e non solo per oltre 60anni. Carlo è sempre stato molto attivo non solo nel commercio, dove ha ottenuto numerosi riconoscimenti, ma anche nella vita sociale del paese. Più volte è stato presidente del Comitato Festeggiamenti e fin quando ha potuto è stato impegnato nelle attività della Parrocchia di S.Maria Assunta in Cielo. Membro della commissione comunale per il Premio Cisterna sin dalla prima edizione, dal 2017 è il presidente in carica.

I funerali per la commemorazione di Carlo

I funerali si svolgeranno domani, 28 dicembre, alle ore 11 nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo di Cisterna.

Il Sindaco Valentino Mantini e l’amministrazione tutta, a nome della comunità di Cisterna, esprimono il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia.