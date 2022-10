Città più pericolose d’Italia: Roma è al quinto posto per criminalità, la classifica

Furti di auto, rapine nei negozi, crimini e denunce. Milano è al primo posto per criminalità nella classifica pubblicata dal Sole 24 ore ed elaborata sulla base dei dati forniti dal dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Sul podio Milano, seguita da Rimini, Torino e Bologna, mentre al quinto posto si è ‘piazzata’ la Capitale. In questo report che prende in considerazione sì le province con più denunce, ma punta i riflettori anche sulle città italiane più pericolose, in una graduatoria che deriva dal totale dei delitti denunciati ogni 100.000 abitanti nel 2021.

Quali sono le città più pericolose d’Italia?

Ecco, di seguito, la classifica completa delle città considerate più pericolose:

Milano

Rimini

Torino

Bologna

Roma

Imperia

Firenze

Prato

Livorno

Napoli

Genova

Savona

Foggia

Pavia

Parma

Modena

Ferrara

Venezia

Trieste

Ravenna

Pisa

Grosseto

La Spezia

Piacenza

Massa Carrara

Catania

Bari

Siracusa

Padova

Lucca

Palermo

Forlì Cesena

Catanzaro

Pescara

Perugia

Novara

Latina

Reggio Emilia

Trapani

Pistoia

Verona

Vibo Valentia

Brescia

Varese

Alessandria

Caserta

Salerno

Crotone

Isernia

Barletta Andria Trani

Monza e Brianza

Bergamo

Caltanissetta

Lecco

Teramo

Asti

Gorizia

Sassari

Viterbo

Fermo

Brindisi

Mantova

Reggio Calabria

Vercelli

Terni

Rovigo

Matera

Biella

Rieti

Lecce

Vicenza

Arezzo

Messina

Bolzano

Nuoro

Verbano Cusio Ossola

Taranto

Avellino

Cremona

Chieti

Ragusa

Cagliari

Como

Belluno

Campobasso

Siena

Lodi

Agrigento

Ascoli Piceno

Cosenza

Ancona

Aosta

Cuneo

Udine

Pesaro Urbino

Frosinone

Enna

Sondrio

Macerata

Trento

Treviso

Benevento

Potenza

L’Aquila

Pordenone

Oristano.

Milano, quindi, si conferma prima per l’indice di criminalità, con oltre 193 mila reati denunciati, lì dove sembrerebbero essere stati registrati troppi furti, soprattutto nei negozi e nelle auto in sosta. Capoluogo lombardo secondo anche per rapine in pubblica via e terzo per associazioni per delinquere.

Trend in calo nelle grandi città

Come ha spiegato il Sole 24 ore, le aree metropolitane confrontando i dati del 2021 con quelli del 2019 hanno registrato un calo dei reati denunciati: Milano ha messo a segno un -11,8%, mentre Roma è a -6,8%. Discorso, diverso, invece, per Piacenza, Isernia e Rieti: qui nel 2021 è stato registrato un incremento della criminalità. E, di conseguenza, delle denunce.