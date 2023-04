Civitavecchia: “Trasporto solo articoli da bar”, ma nascondeva 4 tonnellate di droga

Cercava di passare inosservato ma il carico ‘scottante’ che trasportava, ben 4 tonnellate di sostanza stupefacente, non è sfuggito alle forze dell’ordine al Porto di Civitavecchia. E così quello che risultava all’apparenza essere un comune trasporto di articoli per locali commerciali, bar per la precisione, si è rivelato in realtà un vero e proprio corriere della droga. Un fiume di hashish pronto a rifornire le piazze di spaccio.

Maxi sequestro di droga al Porto di Civitavecchia

Sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Roma e la Polizia di Stato, con l’ausilio di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, ad intercettare il carico presso il porto di Civitavecchia circa 4 tonnellate di hashish. Il personale della Polizia di Stato e delle Fiamme Gialle del Gruppo di Civitavecchia, con l’ausilio del cane antidroga “Losna” e congiuntamente a funzionari del locale Ufficio Doganale, hanno infatti scovato – abilmente occultati all’interno di un autoarticolato proveniente da Barcellona – 8 bancali contenenti migliaia di confezioni di hashish.

Lo stratagemma per eludere i controlli, stroncato giro da 30 milioni di euro

La sostanza, suddivisa in involucri in cellophane, era occultata sul fondo del vano rimorchio di un tir che ufficialmente trasportava un carico di articoli da bar. L’hashish sequestrato, una volta raggiunte le piazze di spaccio, avrebbe fruttato al dettaglio guadagni illeciti per circa 30 milioni di euro.

Arrestato camionista italiano a Civitavecchia

L’autista del veicolo, un italiano di 65 anni, è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico di stupefacenti. L’operazione rientra nel più ampio e sinergico dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo in atto, negli scali portuali e aeroportuali, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia di Stato e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Il carico di droga intercettato sulla Roma Genova

Soltanto ieri vi avevamo dato notizia di un altro maxi carico di droga intercettato stavolta sull’autostrada Roma Genova. Circa 650 i kg di sostanza stupefacente sequestrati dalla Guardia di Finanza: l’autoarticolato, con targa bulgara, con a bordo la droga è stato fermato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, mentre percorreva l’autostrada Roma-Genova in direzione della Capitale. Per l’autista è scattato inevitabilmente l’arresto.

Droga a casa della pusher: hashish, cocaina ed eroina pronta per lo spaccio (ilcorrieredellacitta.com)