Clamoroso a Pomezia: salta l’acquisto dell’immobile di Via dei Castelli Romani | Avrebbe dovuto ospitare i ragazzi della Marone

Scuola “Marone”, nota del Comune di Pomezia: “Al via un nuovo avviso pubblico per l’individuazione di una struttura idonea ad ospitare gli studenti durante l’adeguamento sismico”. Salta l’acquisto dell’immobile di Via dei Castelli Romani, ecco perché.

Dopo mesi di polemiche alla fine il famigerato acquisto della struttura di Via dei Castelli Romani a Pomezia, ribattezzato da più parte e ormai noto alle cronache come il “rudere”, non si farà. Ad annunciarlo è stato lo stesso Comune di Pomezia che, pochi minuti fa, ha diffuso un comunicato stampa dando notizia della decisione. Al tempo stesso – al netto di tutte le reazioni che ci saranno – si apre ora un nuovo capitolo perché il problema di fondo, ovvero l’individuazione di una sede provvisoria dove trasferire i ragazzi della scuola Marone durante i lavori PNRR nel plesso di Via della Tecnica, resta da risolvere.

Perché è saltato l’acquisto del “rudere” in Via dei Castelli Romani

Eppure, appena pochi giorni fa, in una seduta (infuocata) del consiglio comunale la maggioranza aveva bocciato la mozione che puntava proprio a revocare la delibera di acquisto del famoso rudere di via castelli Romani. Una votazione, in realtà, che era terminata in pareggio – con 12 voti favorevoli e 12 contrari – ma che comunque, in base alla normativa, aveva portato ugualmente alla sua stroncatura al netto comunque di un’evidente spaccatura tra le fila dell’Amministrazione.

Ad ogni modo oggi invece è il Comune a fare dietro front. A spiegare le ragioni è direttamente il Sindaco Veronica Felici: “Ho appreso dagli uffici tecnici del Comune di Pomezia il diniego – che condivido – a procedere all’acquisizione dell’immobile sito in via dei Castelli Romani 24 (individuato per ospitare provvisoriamente i ragazzi della scuola Marone). La decisione è stata presa poiché non sono pervenute, entro la data ultima richiesta per la sottoscrizione del contratto preliminare di acquisto, le garanzie finanziarie richieste dall’Amministrazione Comunale alla società proprietaria dell’immobile”, queste le parole del Primo Cittadino.

“Rammarico per l’esito”

“All’Amministrazione comunale – prosegue il Sindaco – dispiace che non ci siano le condizioni per procedere, perché avrebbe rappresentato la risoluzione definitiva del problema e nello stesso tempo un investimento per il futuro di tutta la città. Ad ogni modo, proseguiamo nel portare avanti il nostro progetto e il Comune procederà, quindi, con una nuova ricerca di una struttura idonea sul territorio, entro i tempi previsti dal PNRR”, precisa il Sindaco.

Adesso un nuovo avviso: ma i tempi sono stretti

A breve, adesso, il Comune di Pomezia aprirà un nuovo avviso per la ricerca di una struttura che ospiterà in modo provvisorio le classi della scuola Marone, garantendo – spiegano da Piazza Indipendenza – “il rispetto del cronoprogramma stabilito dall’ente”.

“La sicurezza e il benessere degli studenti della Scuola Marone – ha proseguito il Primo Cittadino – rimangono al centro delle nostre preoccupazioni. Continueremo a lavorare per trovare la migliore soluzione possibile per gli studenti e per la comunità nel suo complesso. Dunque, continuiamo a valutare se sul territorio esista una struttura idonea e ottimale che possa anche essere acquisita al patrimonio del Comune. L’interesse per il benessere dei ragazzi della scuola Marone e di tutti i cittadini è sempre stato l’unico obiettivo verso il quale l’amministrazione comunale si è rivolta e si sta rivolgendo”. “Questa amministrazione comunale si impegna, inoltre, a mantenere la trasparenza e a informare regolarmente i cittadini sui progressi riguardanti il progetto di adeguamento sismico della Scuola Marone”, ha concluso il Sindaco di Pomezia.

