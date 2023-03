Classifica Forbes sui giovani talenti europei under 30, all’interno tre ragazzi di Latina

Classifica Forbes sui giovani talenti under 30, all’interno tre ragazzi di Latina. Dei dieci giovani italiani citati dalla famosa rivista statunitense, ben tre provengono dal territorio pontino. La classifica, nell’ultima edizione del giornale riporta i trenta giovani talenti europei del momento. Per il territorio pontino, i nomi selezionati dalla rivista americana sono quelli di Luca Petrone, Kola Tyler e Simone Quarta. Saranno loro i pionieri, secondo il giornale specializzato, i pionieri del presente e del futuro in campo tecnologico.

I giovani talenti di Latina nominati su Forbes

Luca Petrone è un esperto di ottimizzazione matematica, applicata ai settori del trasporto. Con lui collabora Simone Quarta, esperto del campo petrolchimico. Entrambi i ragazzi si sono conosciuti al liceo Grassi di Latina. Con l’apporto di Stefano Asperti, hanno creato l’app Bridge, ovvero una piattaforma per il trasporto delle merci su strada. Come riportato da Il Caffè, quest’applicazione usa il machine learning e l’intelligenza artificiale, al fine di far incontrare la sfera dei committenti con quella dei trasportatori.

Per quello che concerne la sfera dell’e-commerce, troviamo Kola Tyler. Lui è un medico di 28 anni, cresciuto nel territorio di Latina ma che ormai da anni vive a Londra. Qui, ha fondato Dropout, un’azienda che vende sneakers e streetwear in edizione limitata per i propri clienti. Al momento, l’azienda è seguita da 87 mila persone su Instagram, fatturando nel 2022 la bellezza di 1,53 milioni di dollari. E’ questa la classe dirigente che dovrà guidarci nel prossimo futuro? Se così fosse, stiamo tranquilli. Non solo il volto di giovani imprenditori italiani, ma anche quello di volti vincenti che, nonostante i limiti dello Stato italiano, sono riusciti a imporsi nel mercato estero – anche statunitense – con passione, capacità, qualità e soprattutto ingegno. Qualità che danno risalto al nostro Paese e soprattutto ai nostri cervelli, che ci fanno sperare per un futuro roseo della nostra Nazione.