Clochard all’interno dell’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia, Forza Italia firma un’interrogazione parlamentare per bloccare il progetto

Il Centrodestra romano vuole dare una dignità all’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia. Già preda di pesanti occupazioni e una delle piazze di spaccio più influenti del litorale romano, un progetto del Campidoglio vorrebbe portare all’interno di questo sito degradato anche i clochard provenienti da Termini. Una situazione che, almeno in termini di sicurezza, si rivelerebbe una bomba a orologeria per gli abitanti dei quartieri Repubbliche Marinare, Corso Duca di Genova e Santa Monica/Isole Capoverde.

Un’interrogazione parlamentare per l’ex colonia Vittorio Emanuele di Ostia

Dopotutto, oggi quel quadrante di Ostia Ponente è da considerarsi il “triangolo del degrado”. Nel giro di poche centinaia di metri, troviamo le occupazioni dell’ex colonia Vittorio Emanuele, poi la struttura della GIL dove vanno a drogarsi i tossici e poco più avanti il SERT di Ostia, che attira tossicodipendenti nella zona e soprattutto nel vicino parco Simone Renoglio, dove spesso vengono colte queste persone in stato di overdose.

Non è un caso come sulla faccenda i cittadini siano sul piede di guerra, con i clochard di Termini che sarebbero la punta per far collassare la sicurezza nel quartiere. Una situazione fortemente temuta dalle attività commerciali del luogo, il Nuovo Comitato di Quartiere delle Repubbliche Marinare e diverse associazioni attive sul territorio del X Municipio di Roma Capitale. Un evento che ha trovato anche l’interesse del Centrodestra lidense, che proprio sotto la Vittorio Emanuele ha organizzato un sit-in nei giorni scorsi.

L’interrogazione di Forza Italia

A fare un’interrogazione parlamentare è stato l’on. Alessandro Battilocchio, che su Repubblica Roma racconta: “È indispensabile intraprendere azioni per ripristinare decoro, legalità e sicurezza: chiediamo di verificare l’impatto e la compatibilità del progetto con il contesto circostante”. Una dinamica dove il politico, presente nell’attuale maggioranza di Governo, cerca di sensibilizzare anche il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.