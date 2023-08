Coldplay a Roma, biglietti ‘polverizzati’ in un’ora: il concerto del 2024 è già sold out

Tutti impazziti per il concerto dei Coldplay a Roma. E’ stata una vera e propria caccia al biglietto. A distanza di un anno o poco meno dai quattro live allo Stadio Olimpico, è già tutto sold out. In un’ora o poco più, tutto esaurito per vedere dal vivo Chris Martin e la sua band. E poco importa il prezzo: i fan non hanno badato a spese.

Coldplay a Roma nel 2024, i biglietti sono già esauriti

Manca un anno o poco meno all’attesissimo concerto dei Coldplay a Roma. Sono quattro le date in cui Chris Martin e la sua band si esibiranno allo Stadio Olimpico: 12, 13, 15 e 16 luglio 2024. Ed è stata una vera e propria caccia al biglietto. I tagliandi sono andati letteralmente a ruba nel giro di un’ora. E poco importava ai fan di spendere 184 euro per il primo settore numerato. Tutto esaurito anche lì.

Il messaggio su TicketOne

Il messaggio che compare sul sito TicketOne, uno dei più importanti rivenditori online, non lascia spazio a dubbi: “Attenzione! I biglietti sono terminati. In seguito al grande successo della Artist Presale su Coldplay.com, la disponibilità residua, destinata dall’organizzatore per la presale My Live Nation e per la vendita generale, era estremamente limitata rispetto alla domanda dei fan”. E poi, una sfilza di “non disponibile” riferita a data e prezzo del biglietto.

Sono tantissimi i fan rimasti delusi. Il sogno di poter vedere dal vivo il concerto dei Coldplay a Roma, almeno per il momento, è da considerarsi impossibile. Purtroppo, c’è anche chi è riuscito ad accaparrarsi uno o più tagliandi e li sta rivendendo al mercato nero a prezzi esorbitanti. Una pratica che purtroppo sta diventando sempre più comune quando si tratta di grandi eventi. Ancora una volta, si consiglia di utilizzare sempre e solo i canali ufficiali di vendita per non incorrere in spiacevoli situazioni ed alimentare il mercato nero.