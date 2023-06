Concerto Coldplay a Napoli oggi e domani: a che ora inizia e scaletta canzoni

Napoli si prepara ad accogliere i Coldplay, una delle band più amate e seguite al mondo, per due date imperdibili: il 21 e il 22 giugno 2023. La band inglese, guidata dal carismatico Chris Martin, porterà il suo Music of the Spheres World Tour allo stadio Diego Armando Maradona, in un’atmosfera magica e coinvolgente. Si tratta di un’occasione unica per la città, che ritrova il suo appeal internazionale e si candida a ospitare grandi eventi musicali. Il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo dei Coldplay, sottolineando il valore culturale e turistico dell’iniziativa, che si inserisce nel progetto “Napoli città della musica”: “[…] Infatti la band inglese suonerà allo stadio ‘Maradona’ proprio nel giorno della Festa della Musica ad un anno dell’esibizione a Castel Sant’Elmo della bravissima Malika Ayane con Napoli città capofila” . Lo stadio, intitolato alla leggenda del calcio scomparsa nel 2020, sarà lo scenario ideale per lo spettacolo caleidoscopico della band inglese, che promette di regalare emozioni indimenticabili al pubblico napoletano!

Coldplay a Napoli: il cielo si illumina di musica. Orario e scaletta

Il concerto dei Coldplay a Napoli avrà inizio alle ore 19:00. Si consiglia di arrivare con anticipo per evitare code e disagi all’ingresso dello stadio. I biglietti sono disponibili sul sito di Ticketmaster e presso i punti vendita autorizzati. Per quanto riguarda la scaletta, quest’ultima non è stata ancora resa nota dalla band, ma si presume che includerà i brani del nuovo album Music of the Spheres, oltre ai grandi successi della loro carriera. Tra le possibili canzoni che i Coldplay potrebbero suonare a Napoli ci sono:

– Higher Power

– My Universe

– Coloratura

– Adventure of a Lifetime

– Viva la Vida

– The Scientist

– Fix You

– Yellow

– Clocks

– Paradise

– A Sky Full of Stars

Music of the Spheres: il nuovo album e il tour mondiale

I Coldplay tornano in Italia dopo sei anni dall’ultimo concerto, avvenuto a Milano nel 2017: il motivo è la presentazione del loro nono album in studio, Music of the Spheres, uscito nell’ottobre 2021 e anticipato dai singoli Higher Power, My Universe (in collaborazione con i BTS) e Coloratura. Si tratta di un concept album ispirato al tema dell’universo e della sua armonia, che mescola sonorità pop, rock, elettroniche e orchestrali. Per quanto concerne il riscontro di pubblico, l’album ha ricevuto critiche positive da parte della stampa specializzata e ha riscosso un grande successo di vendite in tutto il mondo, raggiungendo la prima posizione nelle classifiche di diversi paesi. Il tour mondiale dei Coldplay è partito nel maggio 2023 da Coimbra, in Portogallo, e tocca le principali città europee, tra cui Barcellona, Parigi, Londra, Amsterdam e Zurigo. Dopo le quattro date italiane, la band si sposterà negli Stati Uniti, in Canada, in America Latina, in Asia e in Australia.

Un concerto sostenibile e inclusivo

La band ha annunciato che il loro tour mondiale sarà sostenibile ed inclusivo, seguendo i principi dell‘Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La band si è impegnata a ridurre al minimo l’impatto ambientale dei suoi spettacoli, utilizzando energia rinnovabile, materiali riciclati e compensando le emissioni di CO2. Inoltre, la band ha previsto una serie di iniziative per rendere i loro concerti accessibili a tutti. Tra queste, ci sono la distribuzione di biglietti gratuiti o a prezzo ridotto per le persone in difficoltà, la creazione di spazi sicuri e accoglienti per le minoranze, la fornitura di servizi di interpretariato in lingua dei segni e di audiodescrizione per le persone con disabilità sensoriali, e la promozione di campagne di sensibilizzazione sulle tematiche sociali. Per questo motivo i Coldplay hanno dichiarato di voler offrire un’esperienza musicale unica e memorabile, ma anche di voler contribuire a creare un mondo più giusto e sostenibile.