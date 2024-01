Colleferro, lotta alla movida selvaggia: segnalati due giovani

Proseguono i controlli da parte dei carabinieri per contrastare il fenomeno della movida selvaggia. Questa volta l’attenzione dei militari si è concentrata nella zona di Colleferro. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo.

Sono intervenute 30 pattuglie che hanno intensificato il dispositivo di prevenzione con controlli lungo le principali vie di comunicazione.

Cosa è successo a Colleferro

L’attenzione dei carabinieri si è concentrata sia nei centri storici che nelle zone più isolate per evitare raggiri alle persone anziane. Sotto la lente di ingrandimento, infine, anche condomini e abitazioni rimasti incustoditi nel weekend, con una serrata vigilanza nei complessi industriali per prevenire i furti. Sono stati controllati diversi locali pubblici a Colleferro per evitare la somministrazione di alcolici ai minori e a persone già in evidente stato di alterazione.

Nell’ambito di tali controlli, è stato multato, con un importo di 7.200 euro, un locale per aver impiegato quattro lavoratori privi di regolare contratto con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale. Quest’ultima sanzione è stata poi revocata poiché i quattro lavoratori sono stati regolarizzati ed il titolare dell’attività ha pagato una sanzione immediata di 2.500 euro.

Segnalati alla prefettura di Roma due giovani

Inoltre, sono stati segnalati alla prefettura di Roma due giovani, un 20enne di Colleferro e un 26enne di Artena, per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale non terapeutico. Il bilancio dei controlli dei carabinieri è di 179 persone controllate a bordo di 96 veicoli con 2 sanzioni per violazioni delle norme al codice della strada per un importo complessivo di 1.000 euro.