Colpi di pistola, 14enne ucciso nel parcheggio della metro alle porte di Roma

Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco nella notte nel parcheggio della fermata metro Pantano, a Monte Compatri, alle porte di Roma. Si tratta del capolinea della linea C della metropolitana della Capitale. L’allarme è scattato intorno alle 3 di sabato 13 gennaio 2024.

Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso alle porte di Roma

A dare l’allarme al 112 è stato un uomo: “C’è un ragazzino a terra, sta morendo”, avrebbe detto ai militari. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, i carabinieri del Nucleo investigativo di Frascati e il pm di Velletri. Inutili i soccorsi per il ragazzo, di origini romene. Si indaga per far luce sull’accaduto. Non si esclude una lite tra due gruppi.