Colpita alla testa da un trattore, bimba di 5 anni riapre gli occhi ascoltando la voce di Gigi D’Alessio

Una vicenda terribile quella che lo scorso 11 giugno ha visto coinvolta una bimba di appena 5 anni. La piccola stava rientrando da una giornata di festa con i propri genitori quando, improvvisamente, si è sporta dal finestrino dell’auto sbattendo violentemente la testa contro un trattore in transito. Immediatamente elitrasportata al Bambin Gesù di Roma, oggi la piccola Giulia ha dato i primi segni di risveglio.

Leggi anche: Si affaccia al finestrino dell’auto e sbatte contro un trattore: gravissima bimba di 5 anni, elitrasportata al Bambin Gesù

Giulia apre gli occhi ascoltando la voce di Gigi D’Alessio

A seguito del violento sinistro, accaduto in una zona di campagna del Frusinate, la piccola Giulia è finita in coma. Momenti di apprensione e paura quelli che la famiglia sta attraversando e che oggi sono sono stati squarciati da un velo di gioia.

Dei piccoli ma importanti passi avanti sono avvenuti questa mattina, quando ha finalmente la piccola ha riaperto gli occhi. Il tutto è durato pochi ma significativi secondi, quando la bimba ha sentito la voce dei genitori che intonavano una canzone del cantante partenopeo Gigi D’Alessio.

Essendo il suo cantante preferito, la mamma infatti era solita far ascoltare a Giulia le sue canzoni. Un gesto che quest’oggi si è rivelato prezioso e senz’altro di buon auspicio, anche se è ancora presto per esprimersi in merito alle condizioni della piccola.

Il videomessaggio di Gigi D’Alessio

Venuto a conoscenza di quanto successo alla sua piccola fan, nei giorni scorsi D’Alessio aveva fatto recapitare alla famiglia della piccola — con l’aiuto di un suo amico poliziotto a lavoro nella questura di Frosinone — un video messaggio: ‘Ti aspetto presto ad un mio concerto, forza Giulia’ questo l’incoraggiamento e l’invito del cantante.

Commosso e toccato dal gesto anche il nonno della piccola che ha così ringraziato il cantante: ‘Che Dio lo benedica, un gesto di grande generosità che non dimenticheremo mai’.