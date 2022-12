Colpo da 400 euro nella macelleria a Itri, presa una delle ladre: caccia al complice

Un colpo che aveva fruttato un bottino da 400 euro. Nel mirino di una coppia di malviventi era finita una macelleria di Itri, in Provincia di Latina. Nelle scorse ore però il cerchio su una delle due bandite si è stretto con i Carabinieri della Compagnia di Formia che sono riusciti a risalire alla sua identità. Proseguono invece le ricerche della persona complice (non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna).

Il furto

I fatti risalgono all’ottobre del 2021. La donna, una giovane romana (di Ostia, ndr), era riuscita a mettere a segno il colpo nella macelleria insieme ad un’altra persona portando via 400 euro. La donna si è così beccata una denuncia mentre proseguono gli accertamenti per individuare la complice.

I controlli dei Carabinieri

L’operazione odierna si inserisce in un più ampio servizi mirati del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio.

Arresti per droga in Provincia di Latina

Per ciò che riguarda invece l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti diversi sono stati gli arresti negli ultimi giorni nella zona ad esempio di Minturno Scauri, sempre in Provincia di Latina: in particolare nei guai sono finiti due giovani, uno di Minturno, l’altro di Formia sorpresi con alcune dosi di cocaina (i giovani hanno anche aggredito i Militari nel tentativo di guadagnarsi una via di fuga). Sul lungomare invece altri tre giovani erano stati fermati (in quel caso dalla Guardia di Finanza) dopo essere stati trovati in possesso di un pacco riposto sotto il sedile lato passeggero, contenente dell’hashish. La successiva perquisizione domiciliare a carico del terzetto aveva fatto poi rinvenire anche altro materiale utilizzato per confezionare e pesare lo stupefacente, materiale che era finito sotto sequestro da parte delle forze dell’ordine.