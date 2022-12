Fermati con la cocaina in auto aggrediscono i Carabinieri: nei guai due giovani di Minturno e Formia

Sono incappati in un controllo dei Carabinieri e sono stati trovati in possesso di cocaina (seppure in piccole quantità). Ma mentre i Militari erano intenti ad espletare le formalità di rito dopo quanto riscontrato i due giovani, ovvero i protagonisti in negativo di questa vicenda, hanno pensato bene di provare a fuggire tentando anche di recuperare lo stupefacente. Ma gli è andata male.

Arrestati due giovani a Minturno Scauri

In particolare la coppia di ragazzi, entrambi della Provincia di Latina, rispettivamente di Minturno e Formia (si tratta di un classe 2002 e di un classe 1995) sono stati fermati dai Carabinieri impegnati una serie di servizi mirati per la prevenzione dei reati sul territorio di Minturno. I due sono stati così trovati in possesso di due grammi di cocaina. Durante la stesura degli atti i giovanissimi hanno tentato di recuperare lo stupefacente e dileguarsi arrivando anche ad aggredire i militari operanti che ad ogni modo hanno interrotto sul nascere il loro proposito criminale (evitando anche danni alle persone). Per loro è scattato così l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Altri tre giovani fermati dalla Guardia di Finanza

La notizia segue da poco quella che vi abbiamo dato stamattina sempre proveniente dalla medesima zona. Qui altri tre giovani sono stati bloccati in questo caso dai Finanzieri della Compagnia di Formia sul lungomare di Scauri. e trovati in possesso di un pacco riposto sotto il sedile lato passeggero, rivelatosi poi contenere circa 200 gr. di hashish. La successiva perquisizione domiciliare a carico del terzetto ha fatto rinvenire anche altro materiale utilizzato per confezionare e pesare lo stupefacente, materiale che è finito sotto sequestro.