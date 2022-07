Colpo di sonno al volante: ragazza si schianta nella notte e ribalta l’auto

Anzio. Gli incidenti sono all’ordine del giorno. O meglio, della notte. L’estate è arrivata, e si esce sempre di più, anche durante la settimana. Feste, serate, alcool sono il contorno per eccellenza della cosiddetta ”malamovida” che, appunto, ora, non si limita solamente al week end. Un effetto boomerang che si sta verificando soprattutto a partire dall’allentamento delle restrizioni anti-Covid, come se tutte le limitazioni di questi ultimi anni avessero incrementato l’impulso dionisiaco dei giovani.

Movida fuori controllo e incidenti continui

Purtroppo, però, oltre al fenomeno fuori controllo, che spesso impegna seriamente le forze dell’ordine nel tentativo di sventare ogni occasione di illegalità, ci sono anche da considerare gli incidenti. Ad Anzio, in particolare, è una vera e propria strage di automobili e, nei casi peggiori, anche di vite. Le strade mietono vittime di continuo in tutto il Paese, sono le cause principali di mortalità tra i giovani.

Il colpo di sonno di questa notte ad Anzio

E così, oltre ai controlli continui, le forze dell’ordine registrano continuamente incidenti con una frequenza che è allarmante: guide spericolate, alcool, distrazioni, infrazioni stradali, tutti fenomeni che alle volte possono avere un unico drastico epilogo. L’ultimo caso si è verificato proprio questa notte, di venerdì 22 luglio: una ragazza che si trovava alla guida delle propria vettura ha avuto un improvviso colpo di sonno che poteva costarle la vita.

La dinamica dell’impatto

L’auto con a bordo la ragazza stava transitando, precisamente, su Via di Valle Schioia, quando ha perso completamente cognizione veglia a causa di un annebbiamento improvviso. Quasi certamente era di rientro da una serata, l’orario inoltrato, la lunga giornata alle spalle hanno poi fatto il resto. Un colpo di sonno improvviso che le ha fatto perdere il controllo del veicolo.

Annebbiamento improvviso

Dopo essersi addormentata alla guida, ha involontariamente impattato contro un’auto in sosta che si trovava al fianco della carreggiata e si è letteralmente ribaltata. Come si evince dalla foto, l’impatto deve essere stato abbastanza violento per ridurre la vettura in quelle condizioni e cappottarla.

I soccorsi

Dopo la segnalazione, le forze locali, insieme agli operatori del 118, sono immediatamente intervenuti sul posto per prestare soccorso: la giovane, per fortuna è rimasta illesa, solamente un grande spavento per il pericolo scampato. Il colpo di sonno può essere letale ma, purtroppo, non è l’unico nemico contro cui bisogna fare i conti quando si esce per una serata con gli amici.