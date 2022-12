Coltiva marijuana in una serra sotterranea: sequestrate oltre 800 piante e un fucile (FOTO)

Aprilia. Coltivava marijuana in una serra sotterranea con accesso esclusivo mediante una botola opportunamente nascosta da un mattonato dietro l’abitazione. All’interno della struttura sono state rinvenute oltre 800 piante alte mediamente due metri, altra droga e persino un fucile. Arrestato dai carabinieri 28 enne.

Le indagini dei carabinieri e l’arresto

Le indagini dei militari rientrano nell’ ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati connessi alla produzione, all’ importazione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, lo scorso 5 dicembre a conclusione di un mirato servizio sviluppato

nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia — attraverso l’articolazione del personale della Sezione Operativa, coadiuvato nelle fasi operative da personale delle Compagnie Carabinieri di Latina, Formia e Terracina, unitamente ai Carabinieri Forestali di Cori e del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria — è stato tratto in arresto un cittadino italiano, 28enne, trovato in possesso di un ingente quantitativo di piante di marijuana.

La refurtiva

Nella fattispecie, erano 850 le piante di marijuana, di altezza media mt. 2, coltivate in una serra sotterranea con accesso esclusivo tramite botola nascosta da mattonato retrostante l’abitazione, n. 15 involucri per un totale di 175 grammi di cocaina, 35 involucri da 410 grammi circa ognuno per un totale complessivo di 14 kg di marjiuana essiccata, 215 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish ed ancora, 125 grammi di sostanza da taglio in polvere di colore bianco, 3 bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento, nonché un fucile marca Ruger AR 15, con matricola abrasa, e due caricatori contenenti complessivamente 48 cartucce calibro 5,56.