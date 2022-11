La ‘casa della droga’ all’Appio: cocaina, marijuana, hashish, nei guai un 48enne

Si trovava in strada, in via al Quarto Miglio, stava passeggiando quando, alla vista dei Carabinieri, ha cambiato atteggiamento. E ha gettato a terra un involucro, che ha insospettito i militari della stazione Roma IV Miglio-Appio, che hanno deciso di fermare l’uomo e di effettuare un controllo.

Appartamento stupefacente al Quarto Miglio

L’uomo, identificato in un 52enne, è stato sorpreso dai Carabinieri mentre usciva da un’abitazione e passeggiava in strada. Dopo aver gettato quell’involucro, che è stato poi recuperato e conteneva hashish, i militari hanno passato al setaccio l’appartamento. Ed è proprio qui che hanno trovato un 48enne romano, proprietario dell’immobile ‘stupefacente’.

L’arresto

In quell’abitazione, dove poco prima era uscito il 52enne, sono stati trovati 3 kg di marijuana, divisi in tre buste sigillate da 1 kg ognuna, 6 g di cocaina, 23 g di hashish, 13 g di mannite, sostanza da taglio e 4 bilancini di precisione. Ed è per questo che per il proprietario dell’appartamento, il 48enne, è scattato l’arresto. Il cliente, invece, è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.