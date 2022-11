Roma, 21enne nei guai per la droga: travata cocaina e hashish in casa

Roma. Nelle ultime ore, sul territorio capitolino, gli agenti del commissariato Appio Nuovo hanno eseguito un servizio di osservazione in Viale Palmiro Togliatti, in quanto alcune indagini precedenti avevano rivelato la possibile pista di un ”custode” con un grande carico di stupefacenti e con la doppia mansione di custodire e di rifornire diverse persone che si occupavano poi delle consegne al dettaglio.

Un giovane ragazzo, ad ogni modo, di appena 21 anni, sulle cui tracce sono rimasti in appostamento gli agenti di Polizia. Quando finalmente è apparso in strada, ecco che gli agenti hanno eseguito il controllo sulla sua persona, certi di scovare qualche traccia della sua attività illecita. Il 21enne italiano è stato, quindi, fermato per un controllo di polizia al termine del quale è emerso che lo stesso era in possesso di 19 involucri contenenti 10 grammi di cocaina. Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare, è stata rinvenuta ulteriore sostanza del tipo cocaina per un peso totale di 290 grammi e circa 18 grammi di hashish. A seguito di convalida dell’arresto è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.