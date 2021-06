Come cambiare data per la seconda dose del vaccino a Roma e nel Lazio: le informazioni su come spostare il richiamo

Come cambiare data per la seconda dose del vaccino a Roma e...

Una delle domande che in tanti si pongono – soprattutto in vista dell’estate – riguarda la possibilità di spostare la data del richiamo del vaccino (di Pfizer o Moderna). Ufficialmente, nel Lazio, questa cosa si può fare. Come deciso dal Tar nel Lazio il richiamo per Pfizer e Moderna è fissato a 35 giorni – 5 settimane – di distanza rispetto alla prima dose. E’ tuttavia possibile spostare l’appuntamento per il richiamo: ecco come.

Modificare la data del richiamo per il vaccino: ecco come fare

Può capitare che non sia possibile esserci il giorno del richiamo del vaccino ma come si può cambiare la data? E’ molto facile in verità, basta rivolgersi al numero verde messo a disposizione della Regione Lazio: 06 164161841. Il numero si può contattare dal lunedì al venerdì con orario dalle 7:30 alle 19:30 mentre di sabato dalle 7:30 alle 13:00.

Dichiarando la propria fascia d’età e indicando tramite l’apposito tasto la necessità di cambiare l’appuntamento della seconda dose si verrà messi in contatto con un operatore. Nel caso del vaccino Pfizer le opzioni sono due: posticipare la seconda dose o una settimana prima o una settimana dopo (al massimo). Parliamo quindi di un minimo di 4 settimane ed un massimo di 6 settimane rispetto alla prima dose. Una volta deciso arriverà l’sms di conferma con la nuova data rettificata.