Come è morto Ken Block, addio al pilota di rally: aveva 55 anni

Ken Block è morto. Ci ha lasciati a seguito di un incidente in motoslitta. Aveva solamente 55 anni. Il decesso è avvento sulle nevi dello Utah, negli Stati Uniti. Un incidente gravissimo, che gli è costato la vita. Dopo la sua morte Ken lascia un’intera famiglia nella tristezza e nelle disperazione, sua moglie con i suoi tre figli. Ken Block era un famosissimo pilota d’auto, rinomato e conosciuto in tutto il mondo per le sue spettacolari esibizioni nella serie Gymkhana, dove lo si poteva ammirare mentre era alla guida di super bolidi modificati, regalando sempre al suo pubblico splendide acrobazie.

Ken Block morto, addio al grande pilota di rally

Un incidente, come dicevamo, catastrofico, in cui Ken Block ha perso la vita e che si sarebbe verificato a Park City, nello Utah. Una prima ricostruzione della drammatica vicenda descrive il pilota mentre era alla guida di una motoslitta, nell’impresa di affrontare con il suo mezzo un pendio molto ripido e scosceso. A quanto pare, il mezzo si è poi letteralmente ribaltato, cascandogli addosso; per questo non c’è stato nulla da fare per il pilota.

Cos’è successo

Scorrendo le infinite news che vengono pubblicate continuamente nelle ultime ore, appare anche un post su Facebook dello sceriffo della contea di Wasatch (Utah), in cui dichiara che il call center del 911 ha ricevuto una chiamata verso le due del pomeriggio di lunedì (ieri) che segnalava che era avvenuto un grave incidente in motoslitta: “L’autista, Kenneth Block, 55 anni di Park City, Utah, stava guidando una motoslitta su un ripido pendio quando il mezzo si è capovolto, atterrando sopra di lui. È stato dichiarato morto sul posto per le ferite riportate nell’incidente. Il signor Block stava viaggiando con un gruppo ma, quando è avvenuto l’incidente, era solo”.