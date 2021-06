Come prenotare il vaccino Covid dal medico di base a Roma e nel Lazio: quando aprono le prenotazioni e dove iscriversi

Se la campagna vaccinale ha nettamente aumentato i suo ritmi, nel Lazio arriva una novità che permetterà di rendere più fruibile il vaccino. Dall’11 giugno infatti sarà possibile prenotare il vaccino dal proprio medico di base. Questo incrementerà non solo i ritmi vaccinali ma aiuterà soprattutto per i richiami. Prenotarsi è molto facile, basta infatti andare su Salute Lazio.

Vaccino dal medico di base: da quando e come prenotarlo

In teoria dal medico di famiglia si può già ricevere il vaccino, tuttavia la chiamata avviene in base a delle priorità: ovvero dedicata ai pazienti più fragili. La scelta del vaccino sarà effettuata direttamente dal medico e si baserà sul tipo di paziente che si troverà a vaccinare.

I vaccini attualmente a disposizione dei medici di famiglia sono: Pfizer, Moderna, J&J e AstraZeneca. Per prenotare il vaccino, come abbiamo accennato, basta andare sul sito di Salute Lazio.

Ovviamente la prenotazione sarà aperta sempre per fasce d’età: dal 10 giugno tuttavia si apriranno le prenotazioni per i nati tra il 1992 e il 1996. Bisognerà come sempre avere a portate il codice fiscale e il codice TEAM (ultime 13 cifre del retro della tessera sanitaria). Poi la scelta finale: vaccino in farmacia, in un hub o dal proprio medico.